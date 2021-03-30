У 2020 році людство створило 64 зеттабайти даних, але зберегло мізерну частину

Компанія International Data Corporation (IDC) вивчила глобальний ринок даних в минулому році і зробила прогноз на найближче майбутнє. Аналітики виявили, що у 2020 році людство створило 64,2 зеттабайта даних, але зберегло тільки 2 відсотки з них.

Повідомляється, що у 2020-му темпи зростання обсягів генерованих даних різко збільшилися. Пояснюється це тим, що через пандемію почався стрімкий розвиток платформ дистанційного навчання та віддаленої роботи. Крім того, перебуваючи на самоізоляції, користувачі по всьому світу стали набагато активніше споживати мультимедійний контент.

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Результати дослідження

Торік сумарний обсяг створених і скопійованих даних досяг 64,2 зеттабайта (1 зеттабайт дорівнює 1021 байт). Однак зі всього цього обсягу для подальшого використання збережено не більше двох відсотків даних: основна їх кількість мала тимчасовий характер, тобто була згодом перезаписана або ж служила виключно для одноразового використання.

Дослідження показало, що найшвидше зростав сегмент Інтернету речей.

На другому місці опинилися соціальні сервіси.

Аналітики також встановили, що темпи зростання обсягів даних, згенерованих в хмарі, поступаються темпам зростання обсягів інформації, що зберігається в хмарних сервісах.

Дані відеозаписів з камер спостереження не враховувались.

Експерти вважають, що в період з 2020 по 2025 рік показник CAGR (середньорічний темп зростання в складних відсотках) в плані обсягів інформації, яка генерується і копіюється, складе 23 відсотки.