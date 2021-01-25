Минулий рік приніс чимало проблем та неприємностей і багато хто хотів би просто забути про нього. Однак є люди, які допоможуть нам не лише запам'ятати всі неприємні події, але й пережити їх знову у веселій ігровій формі.

Джерело: 24 канал

Раніше ми вже розповідали про те, як один ентузіаст створив у комп'ютерній грі Minecraft цілий музей присвячений подіям, які спіткали людство у 2020 році

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Комп'ютерна гра про 2020 рік

Цього разу інший ентузіаст, на ім'я Макс, вирішив створити цілу комп'ютерну гру, основним сеттингом якої є події, що наповнювали минулий рік. На це йому знадобилося 6 місяців самостійної роботи, саме те що треба, аби здолати час на карантині.

Починається 2020 Game з приємної музики, заспокійливі пейзажі та співу пташок. Але далі події розвиваються, м'яко кажучи, не дуже: пожежі, COVID-19, війни за туалетний папір і не тільки, карантин і всі інші нещастя минулого року.

Розробник не забув і про паніку навколо 5G та, начебто, розповсюдження цією технологією коронавірусу. Вам навіть доведеться взяти участь у президентських перегонах 2020 у США змагаючись з Байденом та Трампом на короткій дистанції.

Скріншоти з гри 2020 Game

Де можна зіграти в гру

Зіграти у 2020 Game можна безкоштовно: сайдскроллер доступний за цим посиланням і, на жаль, займає не так багато часу, як сам 2020-й. У кінці гри автор підсумовує, що минулий рік був справді важким, та висловлює надію на те, що 2021 рік буде значно кращим.

Після проходження гри ви можете винагородити автора донатом, Макс стверджує, що дуже любить створювати комп'ютерні ігри і це був його перший проєкт, тож він збирає гроші, щоб мати змогу займатися цим повноцінно. На момент публікації новини автор зібрав вже 35 537 доларів з 40 000 запланованих.