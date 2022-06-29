Літаючий "гіперкар" LEO Coupe отримає понад 200 повітряних гвинтів

Молода компанія LEO Flight готує до льотних випробувань першу версію аеромобіля LEO Coupe (LX-1). Альфа-прототип отримає не менше 76 канальних вентиляторів діаметром 11 сантиметрів кожен. У фінальній версії повітряне судно на електричній тязі використовуватиме понад 200 гвинтів.

LEO Flight (раніше Urban eVTOL) вперше заявила про себе близько року тому. Започаткували стартап спеціаліст NASA з електричних двигунів для літаючих засобів з вертикальним зльотом і посадкою та відомий у вузьких колах дизайнер спорткарів.

Не пропустіть Директор компанії Jetson Aero показав, як він літає на роботу аеромобілем

Запропонований дизайн аеротаксі на двох пасажирів та водія зовні нагадує спортивну машину та легко поміститься у гаражі. Дякувати за це треба компактні коробчасті крила.



LX-1 матиме 76 гвинтів для вертикального зльоту / Фото LEO Flight

Головний недолік коробчастих крил – це порівняно невелика підйомна сила. Згідно з розрахунками, підйомна сила починає тримати LEO Coupe з коробчастими крилами на швидкості понад 185 км/год. Це означає, що апарат повинен досить довго рухатися і розганятися шляхом пропелерної тяги, що також означає підвищену витрату заряду батарей.



Фінальна версія аеромобіля матиме 200 гвинтів / Фото LEO Flight

Виходом із цієї ситуації стане використання безлічі невеликих вентиляторів замість десятка-другого великих пропелерів.

Перевага безлічі невеликих двигунів компанія бачить у низькому струмовому навантаженні на кожен з них і на електроніку. Це підвищить надійність і позитивно позначиться на вазі проводки, зокрема шляхом меншого перерізу силових кабелів.

Читайте на сайті Неймовірна популярність електормобіль My Ami Buggy розпродали за лічені хвилини

Довести це розробники мають намір на альфа-прототипі, який у пілотованому режимі мають намір почати випробовувати у серпні поточного року.

Рендери LEO Coupe