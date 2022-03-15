20 років SpaceX: Ілон Маск згадав історію компанії й привітав з ювілеєм
Джерело:Ілон Маск
SpaceX була заснована 14 березня 2002 року і вчора вона відзначила своє 20-річчя. З цієї нагоди компанія опублікувала святкове відео.
"Сьогодні ми святкуємо заснування SpaceX і 20 років досягнень цієї неймовірної команди – ми створюємо майбутнє, від якого всі можемо бути в захваті", — йдеться в повідомленні SpaceX. До нього у своєму твітері компанія прикріпила відео з пам'ятними моментами.
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SpaceX 20 років
Вітаємо команду SpaceX з усім, чого ви досягли!
– написав Ілон Маск, процитувавши оригінальний твіт.
У ролику зібрали відеозаписи запусків ракет, вирізки з інтерв'ю Маска, робочі процеси та багато радісних вигуків працівників – від самого початку до найновіших досягнень. Завершується відео планами ракети Starship.
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Що відомо про SpaceX
- Це американська приватна аерокосмічна компанія, що займається будівництвом космічного транспорту та наданням космічних транспортних послуг.
- Її головною метою є здешевлення виводу вантажів та людей на орбіту та колонізація Марсу в майбутньому.
- Ще одним відомим її продуктом, є космічний інтернет Starlink, доступний у будь-якій точці світу завдяки величезній кількості супутників, запущених на орбіту Землі. Нещодавно він з'явився в Україні.
- SpaceX є виробником ряду ракет-носіїв, зокрема, сімейства Falcon та двигунів для них, а також космічних кораблів Dragon (в грузовому і пілотованому варіантах).