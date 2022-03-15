20 років SpaceX: Ілон Маск згадав історію компанії й привітав з ювілеєм

SpaceX була заснована 14 березня 2002 року і вчора вона відзначила своє 20-річчя. З цієї нагоди компанія опублікувала святкове відео.

"Сьогодні ми святкуємо заснування SpaceX і 20 років досягнень цієї неймовірної команди – ми створюємо майбутнє, від якого всі можемо бути в захваті", — йдеться в повідомленні SpaceX. До нього у своєму твітері компанія прикріпила відео з пам'ятними моментами.

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SpaceX 20 років

Вітаємо команду SpaceX з усім, чого ви досягли!

– написав Ілон Маск, процитувавши оригінальний твіт.

У ролику зібрали відеозаписи запусків ракет, вирізки з інтерв'ю Маска, робочі процеси та багато радісних вигуків працівників – від самого початку до найновіших досягнень. Завершується відео планами ракети Starship.

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