20 мільярдів транзисторів, 5 нанометрів і один великий недолік: Apple представила процесор M2

Apple поставила на вуха весь технологічний світ своїм першим процесором М1. Найбільші виробники намагаються наздогнати її, однак поки нікому це не вдалося. Тим часом компанія випускає вже друге покоління чипів – Apple Silicon M2.

Представлена в рамках WWDC 2022 однокристальна система Apple M2 використовується в абсолютно новому MacBook Air і оновленому MacBook Pro 13. Вона покликана замінити M1, однак поки що пристрої на обох процесорах продаватимуть паралельно.

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Ще більше транзисторів: що відомо про М2

Apple M2 трохи більший, ніж M1 – це добре ілюструє схематична картинка, представлена самою компанією.



Процесори Apple M1 та М2 у порівнянні / Фото Apple

У платформ трохи відрізняються техпроцеси. Обидва чипи виготовляються за 5-нанометровим техпроцесом, однак якщо торішній має 16 мільярдів транзисторів, то новий – 20 мільярдів.

M2 споживає менше енергії, ніж M1, але при цьому продуктивність вища: надбавка в CPU – 18 відсотків, у GPU – 35 відсотків.

Восьмиядерний CPU нового процесора представлений чотирма високопродуктивними ядрами з 16 мегабайтами загальної кеш-пам'яті та чотирма енергоефективними з 4 мегабайтами загального кешу.

10-ядерний GPU отримав більше кеш-пам'яті, ніж у GPU M1, а його продуктивність – 3,6 TFLOPS.

Також в конфігурації SoC 16-ядерний нейронний процесор для прискорення завдань штучного інтелекту і так званий "медіарушій" для апаратного декодування відео, в тому числі H. 264, HEVC і ProRes розширенням до 8К. Це важливо для тих, хто професійно працює з відео.

Нарешті, SoC підтримує до 24 гігабайтів уніфікованої пам'яті (LPDDR5) з пропускною здатністю 100 гігабітів за секунду.



Основні характеристики Apple M2 / Фото Apple

Що не так

Попри всі свої переваги новий процесор від Apple досі має один суттєвий недолік, на який скаржаться деякі користувачі. Він, як і раніше М1, підтримує підключення тільки одного зовнішнього монітора.

Як можна зрозуміти з опублікованих технічних характеристик ноутбуків MacBook Air та MacBook Pro 13, обидва підтримують лише один зовнішній монітор з роздільною здатністю до 6К і частотою оновлення 60 герц.

Торішні дорожчі 14-дюймові та 16-дюймові моделі MacBook Pro підтримують до двох зовнішніх дисплеїв із чіпом M1 Pro та до чотирьох із чіпом M1 Max. Судячи з усього, цього року компанія пішла тим же шляхом і дозволить підключення більшої кількості екранів лише у моделях чипів М2 Pro та Max.