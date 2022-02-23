19 сусідніх галактик: космічний телескоп "Джеймс Вебб" отримав перше завдання
Джерело:Space
Космічний телескоп "Джеймс Вебб" (JWST) продовжує проходити процес налаштування та калібрування, який триватиме близько місяця. Одразу після цього він займеться дослідженням 19 галактик, що розташовані по сусідству з Молочним шляхом.
Вчені очікують, що обсерваторія дозволить отримати нову інформацію про сусідні галактики, а також розповість більше про історію цієї частини Всесвіту.
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Навіщо вченим ця інформація
Очікується, що знімки глибокого космосу, які зробить JWST в інфрачервоному діапазоні, допоможуть вченим отримати більше даних про процес утворення зірок у галактиках, сильні вітри, що впливають на них, а також зрілі зірки, які можуть ховатися в спіральних галактиках. Робота в цьому напрямку почнеться, коли космічна обсерваторія закінчить процес калібрування наукових приладів і вони будуть повністю приведені в робочий стан.
Телескоп продовжують налаштовувати
Зараз телескоп "Джеймс Вебб" перебуває в середині періоду введення в експлуатацію. Команда інженерів зосереджена на тому, щоб вирівняти 18 шестикутних елементів основного дзеркала, а також провести калібрування інших інструментів. Згідно з наявними даними, ця робота просувається відповідно до наміченого плану і до літа цього року обсерваторія розпочне наукові спостереження.
JWST охоплює багато різних фаз життєвого циклу зірок – все у величезній роздільній здатності. Вебб покаже зіркоутворення на ранніх стадіях, коли газ руйнується, утворюючи зірки і нагріваючи навколишній пил,
– повідомила Дженіс Лі, головна наукова співробітниця Національної лабораторії оптичної та інфрачервоної астрономії (NOIRLab).
Інші завдання "Джеймса Вебба"
- Серед іншого, телескоп допоможе у пошуку районів галактик, які заповнені пилом і багаті на зірки, що формуються, але які при цьому важко виявитися в інших діапазонах хвиль, крім інфрачервоного.
- Обсерваторія допоможе визначити вік зоряних популяцій для побудови більш надійних статистичних моделей формування галактик, а також дозволить детальніше вивчити роль космічного пилу у формуванні галактик.
Цікаві факти про телескоп "Джеймс Вебб"
- Запуск головного космічного "довгобуду" відбувся 25 грудня 2021 року. Дата старту неодноразово переносилась з тих чи інших причин.
- Під час проведення маневрів коригування траєкторії "Джеймс Вебб" зміг зекономити паливо, а тому працюватиме довше, ніж розраховували раніше.
- Телескоп "Джеймс Вебб" почали будувати ще 25 років тому й витратили на це 10 мільярдів доларів.
- Подорож телескопа із Землі до точки Лагранжа L2 тривала 29 днів.