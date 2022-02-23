Вчені очікують, що обсерваторія дозволить отримати нову інформацію про сусідні галактики, а також розповість більше про історію цієї частини Всесвіту.

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Навіщо вченим ця інформація

Очікується, що знімки глибокого космосу, які зробить JWST в інфрачервоному діапазоні, допоможуть вченим отримати більше даних про процес утворення зірок у галактиках, сильні вітри, що впливають на них, а також зрілі зірки, які можуть ховатися в спіральних галактиках. Робота в цьому напрямку почнеться, коли космічна обсерваторія закінчить процес калібрування наукових приладів і вони будуть повністю приведені в робочий стан.

Телескоп продовжують налаштовувати

Зараз телескоп "Джеймс Вебб" перебуває в середині періоду введення в експлуатацію. Команда інженерів зосереджена на тому, щоб вирівняти 18 шестикутних елементів основного дзеркала, а також провести калібрування інших інструментів. Згідно з наявними даними, ця робота просувається відповідно до наміченого плану і до літа цього року обсерваторія розпочне наукові спостереження.

JWST охоплює багато різних фаз життєвого циклу зірок – все у величезній роздільній здатності. Вебб покаже зіркоутворення на ранніх стадіях, коли газ руйнується, утворюючи зірки і нагріваючи навколишній пил,

– повідомила Дженіс Лі, головна наукова співробітниця Національної лабораторії оптичної та інфрачервоної астрономії (NOIRLab).

Інші завдання "Джеймса Вебба"

Серед іншого, телескоп допоможе у пошуку районів галактик, які заповнені пилом і багаті на зірки, що формуються, але які при цьому важко виявитися в інших діапазонах хвиль, крім інфрачервоного.

Обсерваторія допоможе визначити вік зоряних популяцій для побудови більш надійних статистичних моделей формування галактик, а також дозволить детальніше вивчити роль космічного пилу у формуванні галактик.

Цікаві факти про телескоп "Джеймс Вебб"

Запуск головного космічного "довгобуду" відбувся 25 грудня 2021 року. Дата старту неодноразово переносилась з тих чи інших причин.

Під час проведення маневрів коригування траєкторії "Джеймс Вебб" зміг зекономити паливо, а тому працюватиме довше, ніж розраховували раніше.

Телескоп "Джеймс Вебб" почали будувати ще 25 років тому й витратили на це 10 мільярдів доларів.

Подорож телескопа із Землі до точки Лагранжа L2 тривала 29 днів.

До речі, ми порівняли "Джеймс Вебб" з іншим відомим апаратом – "Габблом" – і розповіли про це в окремому матеріалі.