19-річний студент стежить за найбагатшими людьми світу: Ілон Маск пробує купити свою приватність

19-річний Джек Суїні розробив програму для відстеження траєкторії польоту літаків на основі відкритих даних. Він налаштував її на Ілона Маска, Білла Гейтса, Джеффа Безоса та інших підприємців.

Про реакцію інших відомих імен нічого невідомо, однак Ілон Маск старань не оцінив. Він попросив видалити програму, оскільки вона може становити загрозу для життя. А далі почалися справжні торги – ставки лише зростають.

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Що відбувається

Суїні не просто створив програмне забезпечення, а й почав публікувати місце розташування літаків у Твіттері.

Всього існує 15 облікових записів – окремий для кожної цілі відстеження.

Аккаунти швидко набрали популярності. Зараз у сторінки Маска понад 117 тисяч підписників – вона найпопулярніша серед усіх.

Коли глава Tesla про це дізнався, він особисто зв'язався зі студентом через особисті повідомлення у твітері та попросив видалити сторінку його літака.

Підприємець мотивував це тим, що йому "не подобається ідея бути застреленим психом".

Розробник ПЗ відповів через сім годин.

Так, я можу [видалити сторінку], але це буде коштувати вам Model 3,

– написав Маску Джек Суїні.

Тоді Маск поцікавився, скільки Суїні заробляє на цих сторінках. Виявилось, що сума не перевищує 20 доларів на місяць. Мільярдер у відповідь запропонував 5000 доларів за видалення сторінки. Хлопець не розгубився і жартівливо запропонував додати до цифри ще один нуль, натякаючи на 50 000 доларів. Це, за його словами, "було б великою підтримкою в коледжі" і, можливо, дозволило б отримати власний автомобіль. Маск сказав, що подумає про це.

Закінчилося все тим, що під час останнього звернення студент відмовився від чека і попросив взяти його на стажування. Маск нічого не відповів. Дотепер він не заплатив Суїні ні цента. Сторінка у твітері все ще працює.

Інформація, яка публікується в облікових записах, не секретна. Згідно з даними ЗМІ, дитинство Суїні пройшло з батьком, який працював в авіаційній промисловості. У нього був час навчитися відстежувати пересування літаків. Він визначав тип лайнера і зіставляв з даними в мережі, які знаходяться у відкритому доступі.