Про реакцію інших відомих імен нічого невідомо, однак Ілон Маск старань не оцінив. Він попросив видалити програму, оскільки вона може становити загрозу для життя. А далі почалися справжні торги – ставки лише зростають.

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Що відбувається

Суїні не просто створив програмне забезпечення, а й почав публікувати місце розташування літаків у Твіттері.

Всього існує 15 облікових записів – окремий для кожної цілі відстеження.

Аккаунти швидко набрали популярності. Зараз у сторінки Маска понад 117 тисяч підписників – вона найпопулярніша серед усіх.

Коли глава Tesla про це дізнався, він особисто зв'язався зі студентом через особисті повідомлення у твітері та попросив видалити сторінку його літака.

Підприємець мотивував це тим, що йому "не подобається ідея бути застреленим психом".

Розробник ПЗ відповів через сім годин.

Так, я можу [видалити сторінку], але це буде коштувати вам Model 3,

– написав Маску Джек Суїні.

Тоді Маск поцікавився, скільки Суїні заробляє на цих сторінках. Виявилось, що сума не перевищує 20 доларів на місяць. Мільярдер у відповідь запропонував 5000 доларів за видалення сторінки. Хлопець не розгубився і жартівливо запропонував додати до цифри ще один нуль, натякаючи на 50 000 доларів. Це, за його словами, "було б великою підтримкою в коледжі" і, можливо, дозволило б отримати власний автомобіль. Маск сказав, що подумає про це.

Закінчилося все тим, що під час останнього звернення студент відмовився від чека і попросив взяти його на стажування. Маск нічого не відповів. Дотепер він не заплатив Суїні ні цента. Сторінка у твітері все ще працює.

Інформація, яка публікується в облікових записах, не секретна. Згідно з даними ЗМІ, дитинство Суїні пройшло з батьком, який працював в авіаційній промисловості. У нього був час навчитися відстежувати пересування літаків. Він визначав тип лайнера і зіставляв з даними в мережі, які знаходяться у відкритому доступі.