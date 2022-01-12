Всього під контролем Девіда Коломбо понад два десятки автомобілів. Він може відключити режим Sentry Mode, відкрити двері, відкрити вікна, завести машину за допомогою дистанційного керування, увімкнути гучну музику, вмикати й вимикати різні світлові індикатори. Однак не має повного контролю над кермом і не може керувати рухом автомобіля віддалено.

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Що відомо

Доступ був отриманий не через уразливість в інфраструктурі Tesla, а через використання власниками сторонніх сервісів і ключів API.

За словами хакера, всі доступні йому дії можна виконати без відома власника.

Він також може бачити точне розташування автомобіля.

Спочатку Коломбо написав про те, що контролює 20 машин.

"Отже, тепер у мене є повне віддалене керування понад 20 автомобілями Tesla в 10 країнах, і, здається, немає можливості знайти власників і повідомити їм про це…" – таким було перше повідомлення Девіда Коломбо у твітері.

Пізніше ця кількість збільшилась до 25 у 13 країнах, про що хакер також повідомив в одному з наступних твітів. Крім того, він підтвердив виданню Drive Tesla, що принаймні один зі зламаних автомобілів знаходиться в Кітченері, Онтаріо.

На щастя, Коломбо каже, що не збирається використовувати свій доступ задля шкоди. Навпаки – хоче зв'язатися з власниками автомобілів, щоб вони знали, як краще захистити свої облікові записи. Проте поки не зміг придумати, як це зробити. 11 січня він розповів про те, що співпрацює з компанією Tesla у цьому питанні, однак коли надійде виправлення, невідомо.