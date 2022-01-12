Всього під контролем Девіда Коломбо понад два десятки автомобілів. Він може відключити режим Sentry Mode, відкрити двері, відкрити вікна, завести машину за допомогою дистанційного керування, увімкнути гучну музику, вмикати й вимикати різні світлові індикатори. Однак не має повного контролю над кермом і не може керувати рухом автомобіля віддалено.
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Що відомо
- Доступ був отриманий не через уразливість в інфраструктурі Tesla, а через використання власниками сторонніх сервісів і ключів API.
- За словами хакера, всі доступні йому дії можна виконати без відома власника.
- Він також може бачити точне розташування автомобіля.
Спочатку Коломбо написав про те, що контролює 20 машин.
"Отже, тепер у мене є повне віддалене керування понад 20 автомобілями Tesla в 10 країнах, і, здається, немає можливості знайти власників і повідомити їм про це…" – таким було перше повідомлення Девіда Коломбо у твітері.
Пізніше ця кількість збільшилась до 25 у 13 країнах, про що хакер також повідомив в одному з наступних твітів. Крім того, він підтвердив виданню Drive Tesla, що принаймні один зі зламаних автомобілів знаходиться в Кітченері, Онтаріо.
На щастя, Коломбо каже, що не збирається використовувати свій доступ задля шкоди. Навпаки – хоче зв'язатися з власниками автомобілів, щоб вони знали, як краще захистити свої облікові записи. Проте поки не зміг придумати, як це зробити. 11 січня він розповів про те, що співпрацює з компанією Tesla у цьому питанні, однак коли надійде виправлення, невідомо.