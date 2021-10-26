17 американських видань опублікували невтішні розслідування про роботу Facebook

Західна преса продовжує обговорювати злиті колишньою працівницею Facebook Френсіс Хауген документи, які вона зібрала перед своїм звільненням. Одразу 17 видань провели власні розслідування на основі цих матеріалів і тепер представили результати.

Документи Френсіс Хауген містять дані про упереджену політику соцмережі й шкоду її алгоритмів. Саме тому дослідження журналістів були спрямовані на підтвердження або спростування цієї інформації.

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Що показали розслідування

Наразі в мережі вже є як мінімум 20 статей, які розповідають про результати розслідувань. Зокрема такі:

Матеріал CNN про те, що Facebook добре знає про торгівлю людьми через соцмережу , але не модерує небезпечні публікації.

, але не модерує небезпечні публікації. Стаття NBC News із заголовком "Що Facebook знав про те, як він радикалізував користувачів", у якій розповідається про просування радикальних спільнот алгоритмами компанії.

"Facebook мало що зробив для модерації постів у найжорстокіших країнах світу", – заголовок Politico.

"Facebook Inc. знає в найдрібніших деталях, що її платформи пронизані недоліками, які завдають шкоди, часто способами, повністю зрозумілими тільки компанії", – The Wall Street Journal.

Крім того, журналісти з'ясували, що Китай та Іран використовують Facebook для стеження за дисидентами, алгоритми соцмережі спеціально просувають пости з "неправдивою інформацією і клікбейтами", а Instagram шкодить самооцінці підлітків, викликаючи суїцидальні думки.

Facebook своєю чергою всі звинувачення відкидає. І заявляє, що ЗМІ неправильно інтерпретують злиті документи.

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