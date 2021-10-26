Документи Френсіс Хауген містять дані про упереджену політику соцмережі й шкоду її алгоритмів. Саме тому дослідження журналістів були спрямовані на підтвердження або спростування цієї інформації.
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Що показали розслідування
Наразі в мережі вже є як мінімум 20 статей, які розповідають про результати розслідувань. Зокрема такі:
- Матеріал CNN про те, що Facebook добре знає про торгівлю людьми через соцмережу, але не модерує небезпечні публікації.
- Стаття NBC News із заголовком "Що Facebook знав про те, як він радикалізував користувачів", у якій розповідається про просування радикальних спільнот алгоритмами компанії.
- "Facebook мало що зробив для модерації постів у найжорстокіших країнах світу", – заголовок Politico.
- "Facebook Inc. знає в найдрібніших деталях, що її платформи пронизані недоліками, які завдають шкоди, часто способами, повністю зрозумілими тільки компанії", – The Wall Street Journal.
Крім того, журналісти з'ясували, що Китай та Іран використовують Facebook для стеження за дисидентами, алгоритми соцмережі спеціально просувають пости з "неправдивою інформацією і клікбейтами", а Instagram шкодить самооцінці підлітків, викликаючи суїцидальні думки.
Facebook своєю чергою всі звинувачення відкидає. І заявляє, що ЗМІ неправильно інтерпретують злиті документи.
Нагадаємо:
- 5 жовтня Хауген виступила на спеціальних слуханнях в Сенаті США.
- Вона звинуватила Facebook у завданні шкоди дітям, створенні розбіжностей у суспільстві й послабленні США демократії в США.
- При цьому, стверджує вона, керівництво знає про проблеми, але нічого не робить для їх усунення, оскільки бокування негативного контенту призведе до грошових втрат.