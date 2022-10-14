Позов подали до суду в Москві 12 жовтня. Сторона обвинувачення скаржиться, що блогери витрачалися на відключену рекламу, втрачених передплатників і недоотримані прибутки.

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Що відомо

У позові йдеться, що Meta відключила таргетовану рекламу для російських користувачів 4 березня в своїх соціальних мережах, включаючи Instagram і Facebook. Тим самим компанія начебто порушила Цивільний кодекс Росії, закон "Про захист прав споживачів", завдала збитків і порушила їх законні інтереси.

У результаті блогери стали втрачати підписників і доходи. Крім того, Meta не повернула гроші, вже заплачені за рекламні кампанії.

Діями відповідача позивачам завдано моральної шкоди, вираженої в моральних стражданнях, стресі. Позивачі вкладали час, інтелектуальні, фінансові та інші ресурси для розвитку своїх облікових записів. Після відключення реклами вони були змушені шукати нові джерела, вкладати додаткові кошти в інші соціальні мережі,

– йдеться в позові.

Загальні втрати 15 осіб, які подали позов за рекламу, начебто склали 3,1 мільйона рублів. Вони сподіваються повернути їх через суд, а також стягнути компенсацію моральної шкоди – мільйон рублів на кожного блогера. Всього позивачі сподіваються отримати 18,1 мільйона рублів.