123456: генеральних директорів по всьому світу викрили у використанні слабких паролів

Згідно з новим дослідженням менеджера паролів NordPass, величезна кількість високопоставлених керівників і генеральних директорів компаній використовують жахливі паролі.

Паролі директорів включають банальні "123456" та "Пароль". Іншими словами, пише джерело, не лише ми, пересічні користувачі інтернет-сервісів, так легковажно ставимося до кібербезпеки.

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Результати дослідження

NordPass перелічує деякі з паролів, які найчастіше використовують генеральні директори, на своєму вебсайті. Дані були зібрані "у партнерстві з незалежними дослідниками, що спеціалізуються на дослідженні інцидентів кібербезпеки".

На першому місці у CEO пароль "123456". Його використали 29 401 раз.

Його використали 29 401 раз. Друге – за словом "password". Використовувався 22 511 разів.

Далі слідує "12345". 11 867 разів.

Четверте місце займає пароль "123456789". 10 988 разів.

Замикає п'ятірку лідерів "qwerty". Застосовано 9 738 разів.

На останньому, 50 місці – "777777". 1 099 разів.

Також серед популярних варіантів можна знайти "DEFAULT", "infoinfo", "welcome", "abc123", "Switzerland".

Така недалекоглядність керівників часто призводить до серйозних наслідків. Звіт компанії Verizon, представлений торік, показує, що 80 відсотків порушень даних були спричинені саме слабкими паролями. Найбільше страждають технологічний та фінансовий сектори.

Генеральні директори також вдаються до використання популярних імен для своїх паролів, багато з яких, імовірно, посилаються на їхніх партнерів або близьких людей, причому ім’я Тіффані зустрічається у понад 100 000 зломів даних із вибірки з 290 мільйонів виявлених порушень, проаналізованих NordPass для дослідження.



Рейтинг найпопулярніших імен, що використовуються генеральними директорами для їхніх паролів / Скриншот 24 каналу

На другому місці по іменах – "Charlie". Далі "Michael" та "Jordan".

Також полюбляють використовувати й тварин, реальних та міфічних. Найпопулярнішим є "Dragon" (дракон), а друге місце дісталося "Monkey" (мавпа).