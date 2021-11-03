100 тисяч електромобілів: Tesla почала постачання автівок за своїм найбільшим контрактом

Нещодавно Tesla оголосила про домовленість з прокатною компанією Hertz про постачання 100 тисяч електромобілів на суму 4,2 мільярда доларів. І хоча згодом Маск повідомив, що компанії поки офіційного контракту не підписали, зараз з'явилася інформація про те, що Tesla розпочала постачання автівок для Hertz.

Заяви Ілона Маска про те, що контракт з Hertz на постачання 100 тисяч електромобілів для роботи в сервісі прокату ще не підписано, викликали зниження курсу акцій Tesla на 7%, але представники Hertz заявили, що фактично, постачання електромобілів вже розпочалося.

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Особливості контракту з Hertz

Традиційно продаж великих партій автомобілів конторам з їхнього прокату інвестори асоціюють з реалізацією неліквідних партій машин з великими знижками, але у випадку з Tesla попит помітно перевищує пропозицію.

Що розповіли в Hertz

Маск окремо наголосив, що. На економіку компанії ця угода, як стверджує Маск, ніякого впливу не має.

CNBC звернувся за коментарями до представників Hertz, яка розраховує протягом найближчих 12 місяців отримати від Tesla 100 тисяч електромобілів для подальшого використання у своїй прокатній мережі.

За словами представників компанії, початкове замовлення на постачання електромобілів вже реалізоване, Hertz починає розвиток власної зарядної мережі, а перші екземпляри Tesla вже відвантажені. Попит на електромобілі цієї марки у мережі Hertz дуже високий.

Плани Hertz на електромобілі Tesla

До 2023 року Hertz планує до половини усіх придбаних електромобілів Tesla здавати в оренду водіям Uber, які зможуть на них здійснювати перевезення пасажирів на комерційній основі. У разі успіху цієї ініціативи у наступні три роки програма може бути розширена до 150 тисяч електромобілів.