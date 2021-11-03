Заяви Ілона Маска про те, що контракт з Hertz на постачання 100 тисяч електромобілів для роботи в сервісі прокату ще не підписано, викликали зниження курсу акцій Tesla на 7%, але представники Hertz заявили, що фактично, постачання електромобілів вже розпочалося.

Не пропустіть Серйозніше ніж раніше: Tesla відкликає близько 12000 електромобілів через критичну проблему

Особливості контракту з Hertz

Традиційно продаж великих партій автомобілів конторам з їхнього прокату інвестори асоціюють з реалізацією неліквідних партій машин з великими знижками, але у випадку з Tesla попит помітно перевищує пропозицію.

Маск окремо наголосив, що Tesla постачатиме електромобілі для потреб Hertz за тими ж цінами, що і в роздріб. На економіку компанії ця угода, як стверджує Маск, ніякого впливу не має.

Що розповіли в Hertz

CNBC звернувся за коментарями до представників Hertz, яка розраховує протягом найближчих 12 місяців отримати від Tesla 100 тисяч електромобілів для подальшого використання у своїй прокатній мережі.

За словами представників компанії, початкове замовлення на постачання електромобілів вже реалізоване, Hertz починає розвиток власної зарядної мережі, а перші екземпляри Tesla вже відвантажені. Попит на електромобілі цієї марки у мережі Hertz дуже високий.

Плани Hertz на електромобілі Tesla

До 2023 року Hertz планує до половини усіх придбаних електромобілів Tesla здавати в оренду водіям Uber, які зможуть на них здійснювати перевезення пасажирів на комерційній основі. У разі успіху цієї ініціативи у наступні три роки програма може бути розширена до 150 тисяч електромобілів.