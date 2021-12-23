Двоступенева ракета Falcon 9 стартувала з майданчика Launch Pad 39, розташованого на території Космічного центру Кеннеді, 21 грудня о 05:07 за місцевим часом. Цей запуск дав старт 24-й місії компанії з доставки вантажів на орбітальну станцію.

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Що відправили на МКС

Цього разу на борту корабля Dragon перебуває близько 3 тонн вантажів, зокрема запас продовольства, а також матеріали та обладнання для проведення наукових експериментів. Окрім звичного вантажу до МКС полетіли й подарунки та привітання для астронавтів.

Ювілейна посадка першого ступеня

Приблизно через вісім хвилин після старту Falcon 9 перший ступінь ракети-носія повернувся на Землю і здійснив м'яку посадку на спеціальну плавучу платформу Just Read the Instruction.



Перший ступінь Falcon 9 на платформі після посадки / Скриншот

Це перша посадка для цього конкретного ступеня, але сота успішна посадка для щаблів ракет орбітального класу. Відмінний спосіб завершити рік,

– прокоментував досягнення керівник виробництва SpaceX Енді Трейн.

Разом з тим, пуск Falcon 9 допоміг SpaceX зробити рекорд за кількістю проведених за рік пусків ще більшим. З початку року компанія Ілона Маска здійснила 31 орбітальний запуск.