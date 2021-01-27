10 тисяч доларів для медіа-стартапу: як подати заявку

27 січня 2021 , 17:28
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Агенція АБО запустила проєкт, в рамках якого дає можливість стартапам отримати 10 000 доларів для старту власного проєкту, а також підтримку фахівців для його промоції.

Джерело: АБО

Таким чином агенція хоче допомогти розвивати маленькі регіональні медіа.

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“У регіонах багато крутих людей, для яких шанс створити власний медіа-стартап – це завжди про новий досвід...Якщо продукт знайде свою аудиторію, то стартап чекає успіх в майбутньому”, – кажуть організатори.

Хто може претендувати

  • регіональне (міське) онлайн-медіа
  • медіа у соцмережах (Facebook, Instagram)
  • мобільний застосунок
  • канал у Telegram
  • YouTube-канал або шоу
  • e-mail розсилка
  • подкаст
  • різні формати для TikTok
  • стендап-шоу
  • інша ідея.

Спочатку претендентам потрібно заповнити заяву. Після цього відбудеться представлення команди (вона має складатися як мінімум із 3 членів команди) та, власне, презентація, ідеї.

Де подати заявку

Заявку на участь у проєкті приймають до 10 березня. Подати заявку можна за посиланням.