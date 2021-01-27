Агенція АБО запустила проєкт, в рамках якого дає можливість стартапам отримати 10 000 доларів для старту власного проєкту, а також підтримку фахівців для його промоції.

Джерело: АБО

Таким чином агенція хоче допомогти розвивати маленькі регіональні медіа.

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“У регіонах багато крутих людей, для яких шанс створити власний медіа-стартап – це завжди про новий досвід...Якщо продукт знайде свою аудиторію, то стартап чекає успіх в майбутньому”, – кажуть організатори.

Хто може претендувати

регіональне (міське) онлайн-медіа

медіа у соцмережах (Facebook, Instagram)

мобільний застосунок

канал у Telegram

YouTube-канал або шоу

e-mail розсилка

подкаст

різні формати для TikTok

стендап-шоу

інша ідея.

Спочатку претендентам потрібно заповнити заяву. Після цього відбудеться представлення команди (вона має складатися як мінімум із 3 членів команди) та, власне, презентація, ідеї.

Де подати заявку

Заявку на участь у проєкті приймають до 10 березня. Подати заявку можна за посиланням.