10 штучних островів-батарей повністю забезпечать теплом Гельсінкі

Компанія Carlo Ratti Associati (CRA) задумала проєкт, який зможе забезпечити Гельсінкі джерелом тепла і стати місцем відпочинку від суворих північних зим. Hot Heart – це архіпелаг зі штучних островів-цистерн, які будуть акумулювати теплову енергію і направляти частину її на створення тропічного курорту.

За планом, Hot Heart розташується біля берегів Гельсінкі і буде складатися з десяти штучних островів діаметром по 225 метрів. Кожен з них – це цистерна об'ємом 10 мільйонів кубометрів води. Все це працює як велика термальна батарея.

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Чого очікують від розробки

Згідно з ідеєю, енергія вітру, сонця та інших поновлюваних джерел за допомогою теплових насосів перетворюється в тепло і зберігається в цистернах у вигляді гарячої води. При необхідності вона використовується для опалення міста. За розрахунками інженерів CRA, система зможе забезпечити теплові потреби всієї столиці Фінляндії.

Надлишки тепла від островів можна буде направити на розважальні цілі і створити там курорти з басейнами і тропічними лісами. Вони будуть накриті прозорими куполами і підсвічені світлодіодами. Там можна буде відпочити від зимових холодів і темряви.



Курорт під куполом з басейнами і тропічними лісами / Фото New Atlas

Виробництво відновлюваної енергії стає дешевшим, але її зберігання все ще вкрай дороге. Наша ідея полягає в тому, щоб використовувати гігантські "термальні батареї" для зберігання енергії, коли ціни на неї падають до нуля або навіть до негативних значень, і отримувати її, коли це потрібно для опалювальної системи, коли попит зростає. Ця модель може бути застосована і для багатьох інших прибережних міст зі схожим кліматом,

— кажуть у CRA.



Система здатна повністю забезпечити теплові потреби столиці Фінляндії / Фото New Atlas

Усім керуватиме штучний інтелект, який синхронізує виробництво і споживання теплової енергії. Це дозволить стабілізувати енергомережу країни незважаючи на коливання ресурсів. Очікують, що до кінця 2020-х система зможе забезпечувати 6000 ГВт*год теплової енергії, при цьому без викидів вуглекислого газу і за ціною на 10 відсотків нижче нинішньої.

Проєкт Hot Heat знаходиться на початковій стадії, але нещодавно став переможцем конкурсу Helsinki Energy Challenge. Його автори сподіваються, що він буде реалізований у 2028 році.