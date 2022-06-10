10 петабайтів інформації: як Amazon допоміг Україні захистити дані від російського втручання

Компанія Amazon опублікувала звіт про допомогу, яку надала Україні після нового російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Мова йде про перенесення даних уряду, банків та освітніх установ у "хмару".

Повідомляється, що співробітники сервісу AWS (Amazon Web Services) були залучені до перенесення важливих даних українського уряду, банківських та освітніх установ на безпечні сервери компанії. Цікаво, що раніше українське законодавство вимагало, щоб певні державні дані та вибрані дані приватного сектору зберігалися на серверах, які фізично розташовані в Україні. Однак буквально за тиждень до вторгнення парламент ухвалив закон, який дозволяє переміщувати дані уряду та приватного сектора в хмару за межами країни.

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Подалі від росіян

За даними компанії, загалом було перенесено 10 петабайтів (10 мільйонів гігабайтів) важливих даних.

Серед них інформація 27 українських міністерств, 18 українських університетів, найбільшої школи дистанційного навчання K–12, яка працює з сотнями тисяч дітей, а також десятки компаній приватного сектору.

Загалом було здійснено 61 міграцію державних даних на AWS. Очікується, що їх буде ще більше.

Хоча збереження українських даних є важливою рушійною силою цих масових зусиль, можливо, важливішим є те, як ці дані використовуються для допомоги народу України. Наприклад, переміщення інформації про освітні ступені та університетські програми з Міністерства освіти та науки допомагає тисячам студентів підтвердити дійсність своєї освіти під час подачі заявки на роботу чи отримання іншого ступеня. Ці зусилля також допомагають студентам продовжити випускні іспити в кінці цього навчального року, незалежно від того, чи перебувають вони в Польщі, Молдові чи Україні. Вчені з багатьох дисциплін переміщують свої дослідження, що являють собою десятиліття зусиль і даних, у хмару, щоб вони могли зберегти та продовжувати свою роботу,

– йдеться в звіті.

Серед збереженої інформації – земельний кадастр. AWS допомогла Державному земельному кадастру створити автоматизовану систему, яка дозволяє громадянам дистанційно отримувати доступ до інформації. Збереження цих даних є життєво важливим для майбутньої відбудови України. Ця робота допоможе відновити міста, оскільки забезпечує надійний запис про те, кому що і де належить.

Подібні переваги отримав і бізнес. Наприклад, ПриватБанк, який обслуговує 40 відсотків населення України, переніс усі свої операції в хмару. Загалом було перенесено 4 петабайти даних.

Команда Amazon збирається й надалі співпрацювати з українським урядом та компаніями.