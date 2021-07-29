10 функцій Windows 10, які ви втратите перейшовши на Windows 11

Компанія Microsoft кілька ще рік тому не мала наміру випускати нову операційну систему і запевняла, що "десятка", це остання операційка, яку продовжуть розвивати та допрацьовувати. Однак чергове велике оновлення Windows 10, на думку маркетологів, виявилося гідне нової цифри в назві ОС.

Однак Windows 11 принесе користувачам не лише нові функції, поліпшення безпеки і змінений дизайн, а й втратить деякі звичні елементи. У плані функціональності очікуються невеликі відмінності від "десятки" і ось список того, що зникне у новій системі.

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Internet Explorer

М'яко кажучи, не популярний і навіть архаїчний інтернет-браузер Microsoft зберігався у системі аж до останніх версій Windows 10. Тепер же Internet Explorer нарешті остаточно відправляють на заслужений відпочинок.

Ті ж користувачі, як були вимушені працювати з Internet Explorer через прив'язку програмних продуктів інтегрованих в браузер, тепер очікують спеціального "режиму сумісності IE" в Edge. На відміну від "десятки", судячи з усього, в Windows 11 не буде можливості навіть примусово встановити старий браузер через управління компонентами системи.

Тимчасова шкала (Timeline)

Популярність цієї функції виявилася набагато нижчої від очікувань Microsoft, тому від неї відмовляються у Windows 11 і наступному оновленні Windows 10. Дехто з користувачів досі не знає, як працює і навіть виглядає ця функція.



Функція Timeline / Скриншот 1informer

В налаштуваннях ОС повинна бути ввімкнена опція "зберігати журнал дій". Вона дозволяє транслювати на пристрої, що працюють з одним і тим же обліковим записом, останні дії користувача за 30 днів. Наприклад, відвідані сайти і відкриті документи в додатках Microsoft.

Живі плитки

Це дизайнерське нововведення з'явилося ще в Windows 8 і Windows Phone, коли компанія Microsoft активно розвивала новий, на той момент, стиль інтерфейсу, що базується на плитках. За своїм призначенням вони схожі на віджети, але популярність серед користувачів і розробників теж не завоювали.

Виявилося, невеликі елементи інтерфейсу головного меню, що надають мінімальний обсяг оперативної інформації, не дуже зручні для сприйняття. Що цікаво, віджети Microsoft в Windows 11 саме збирається повернути.

Групи плиток в меню "Пуск"

А ось це вже втрата для досить значної категорії користувачів. З незрозумілої поки причини в Microsoft вирішили позбавити клієнтів можливості об'єднувати плитки в довільні категорії на розширеному екрані головного меню. Ще ж і надто, їх розмір в Windows 11 змінювати теж не можна буде.



Новий "Пуск" Windows 11 / Фото Microsoft

І хоча останнім обмеження можна пояснити – живих плиток більше немає, так що і збільшувати займану в інтерфейсі площа немає сенсу, – то заборона на групування виглядає дивною.

Швидкі повідомлення (Quick Status)

Пам'ятаєте значки або навіть цілі блоки повідомлень від деяких додатків на екрані входу в систему? Ну хоча б при стартовому налаштуванні "десятки" кілька років тому? Загалом, зрозуміло, чому їх більше не буде – як і з тимчасовою шкалою з живими плитками, цим елементом системи майже ніхто не користувався. Та й зовнішній вигляд системи вони псували. Так що в Windows 11 функціонал Quick Status буде прибрано.

Розташування панелі завдань тільки внизу екрану

Друге нововведення, через яке Microsoft вже отримує шквал негативних відгуків. Велика кількість людей розміщують цей елемент інтерфейсу збоку (що зручно на широкоформатних моніторах) або зверху, як у багатьох дистрибутивах Linux. На бета-версії нової ОС збереглася можливість перемістити панель задач до різних країв екрану через параметр у реєстрі. Але це вже надто складні маніпуляції для більшості користувачів.

Режим планшета

Основні елементи цієї функції Windows 10 в наступній ОС відразу інтегрують в систему. Вручну режими інтерфейсу перемикати більше не потрібно: "віконця" визначать конфігурацію комп'ютера автоматично.

З одного боку, зручно для різних трансформерів зі змінною клавіатурою і сенсорним екраном у ролі основного засобу введення. З іншого – деякі ентузіасти, які вже випробували бета-версію Windows 11, відзначають, що автоматика поки спрацьовує не дуже добре.

"Кортана"

Голосовий помічник Microsoft важко назвати найуспішнішим прикладом подібного ПЗ на ринку. Проте Cortana ніколи не була і гіршим інтелектуальним асистентом. Однак в Windows 11 її інтеграцію з ОС значно скоротять.



Помічника Cortana приберуть із системи / Фото Windows Central

Щонайменше, в частині нав'язливості для користувача:

значок помічника приберуть з панелі завдань;

також користувача більше не будуть змушувати налаштовувати його при встановленні системи.

За деякими ознаками "Кортану" можуть взагалі зробити бізнес-інструментом з відповідною моделлю поширення і недоступною в "домашніх" системах.

Захищений режим S Mode

Як і попередня функція, цей іноді корисний інструмент стане менш доступним. Можливість примусово заборонити запуск програм, які не завантажені з Microsoft Store, збережеться лише в Windows 11 Home edition. Зараз так можна зробити і в "професійному" виданні "десятки". Активація такого захищеного режиму теоретично повинна підвищувати безпеку і покращити швидкодію системи.

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Skype

Встановити цього ветерана інтернет-комунікацій на Windows 11 як і раніше не забороняється. Його просто приберуть зі стартового набору додатків. Водночас у Skype є безліч більш зручних, легких і функціональних альтернатив.

Однак прибрати глибоко інтегрований в систему Slype, не так просто. Але компанія зробила пішла на такий крок не заради турботи про користувачів. Просто Skype частково конкурує з функціоналом програмного рішення Teams, а саме воно зараз у Microsoft в пріоритеті.