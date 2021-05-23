Також хостинг введе податки для блогерів, які живуть за межами Сполучених Штатів Америки.

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Ви надаєте YouTube право монетизувати свій контент у сервісі. Ця угода не дає вам права на будь-які виплати. Починаючи з 1 червня 2021 року, будь-які платежі, які ви можете отримати від YouTube відповідно до будь-якої іншої угоди між вами та YouTube, будуть розглядатися як роялті,

– йдеться у повідомленні.

Прибуток, отриманий від переглядів в США через сервіс YouTube Premium, cуперчат і спонсорство, буде обкладатися податком.

Блогерам необхідно надати індивідуальний податковий номер, найменування юридичної особи та назву каналу для оподаткування доходу.

Без цих даних відеохостинг зможе отримувати до 24% доходів з переглядів.

Зверніть увагу! Оновлені умови використання YouTube почнуть діяти з першого дня літа, водночас у США вже діють з листопада 2020 року.